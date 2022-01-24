Украинские военные сдали кровь на лечение онкобольных детей

На Востоке Украины военнослужащие присоединились к благотворительной миссии. Так, они сдали кровь на лечение онкобольных детей.

Инициативу поддержали служащие управления Оперативного командования "Восток" и подчиненных воинских частей. Вскоре их добрый поступок спасет чью-то жизнь.

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Почему это важно

Гражданским и военным лечебным учреждениям всегда нужна кровь и ее компоненты, поэтому украинские защитники регулярно занимаются донорством. Полученную кровь направляют на изготовление жизненно необходимых применяемых препаратов:

в хирургии, неврологии, иммунологии;

при инфекционных и онкологических заболеваниях;

для спасения людей, пострадавших в результате ДТП и т.д.

На этот раз кровь используют для изготовления уникальных медицинских препаратов Biopharma Plasma, крайне необходимых для спасения онкобольных детей.

Донорство является абсолютно безопасным, главное – отсутствие противопоказаний. Каждый желающий может подарить какому-нибудь человеку шанс на жизнь. В сверхсложных случаях важна каждая минута, поэтому наличие необходимой крови для переливания может стать решающим фактором.

Полный текст публикации:

Защитники Украины систематически сдают кровь и ее компоненты на безвозмездной основе для нужд гражданских и военных лечебных учреждений и призывают всех небезразличных, не имеющих противопоказаний, приобщаться к донорству крови. – О безопасности донорства, требованиях к донорам и жизненно необходимой потребности в крови и ее компонентах, где и когда можно сдать кровь и ее компоненты – подробно по ссылкам:

КРОВОПЕДИЯ на ДонорUA = https://donor.ua/pages

https://biopharmaplasma.com Biopharma Plasma

КП Днепропетровская областная станция переливания крови

Донецкая областная станция переливания крови = https://margspk.wixsite.com/mariupolspk

Станция переливания крови г.Краматорска = https://hemocenter.com.ua

Запорожский областной центр службы крови = http://ospk.zp.ua

Северодонецкая областная станция переливания крови

Харьковский областной центр службы крови = https://bloodservice.org.ua

фоторепортаж службы связей с общественностью Оперативного командования "Восток" Сухопутные войска ВС Украины