Ініціативу підтримали службовці управління Оперативного командування "Схід" та підпорядкованих військових частин. Незабаром їх добрий вчинок врятує чиєсь життя.

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Чому це важливо

Цивільним та військовим лікувальним закладам завжди потрібна кров та її компоненти, тож українські захисники регулярно займаються донорством. Отриману кров спрямовують на виготовлення життєво необхідних препаратів, що застосовуються:

у хірургії, неврології, імунології;

при інфекційних та онкологічних захворюваннях;

для порятунку людей, які постраждали в результаті ДТП тощо.

Цього разу кров використають для виготовлення унікальних медичних препаратів Biopharma Plasma, які вкрай необхідні для порятунку онкохворих дітей.

Зверніть увагу! Донорство є абсолютно безпечним, головне – відсутність протипоказань. Кожен охочий може подарувати якійсь людині шанс на життя. У надскладних випадках важлива кожна хвилина, тож наявність необхідної крові для переливання може стати вирішальним фактором.

Повний текст публікації:

Захисники України систематично здають кров та її компоненти на безоплатній основі для потреб цивільних і військових лікувальних закладів та закликають всіх небайдужих, які не мають протипоказань, долучатися до донорства крові. – Про безпеку донорства, вимоги до донорів та життєвонеобхідну потребу у крові та її компонентах, де і коли можна здати кров та її компоненти – детально за посиланнями:

КРОВОПЕДІЯ на ДонорUA = https://donor.ua/pages

https://biopharmaplasma.com Biopharma Plasma

КП Дніпропетровська обласна станція переливання крові

Донецька обласна станція переливання крові = https://margspk.wixsite.com/mariupolspk

Станція переливання крові м.Краматорська = https://hemocenter.com.ua

Запорізький обласний центр служби крові = http://ospk.zp.ua

Сєверодонецька обласна станція переливання крові

Харківський обласний центр служби крові = https://bloodservice.org.ua

фоторепортаж служби зв'язків з громадськістю Оперативного командування "Схід" Сухопутні війська ЗС України