На концерт собрались несколько десятков человек. Все вырученные деньги пойдут на поддержку украинских волонтеров из медицинского батальона "Госпитальеры", а также военных кинологов.

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Эту музыку невозможно описать словами. Это просто магическое сочетание всего лучшего, что можно услышать ушами и сердцем,

– заявила госпожа посол Украины в США.



На концерт собрались несколько десятков человек / Фото с фейсбуке Оксаны Маркаровой

Среди композиций Тарас Яницкий выполнил в частности "Плывет Кача", "Прелюдия №7" и "Rivers Flow in You". Оксана Маркарова уверяет, что в исполнении виртуоза любая из них воспринимается как очень модерное и очень украинская.



Концерт Тараса Яницкого в Вашингтоне / Фото с фейсбуке Оксаны Маркаровой

Публикация Оксаны Маркаровой:

Сегодня – первое музыкальное событие в Ukraine House – концерт невероятного виртуоза бандуриста Тараса Яницкого, все средства от которого пойдут на поддержку Госпитальеров и k9-подразделений нашей армии. Эту музыку невозможно описать словами. Это просто магическое сочетание всего лучшего, что можно услышать ушами и сердцем, которое звучит в одно время как очень гениальное, очень современное и очень украинское, независимо от того это "Плывет Кача", или "Прелюдия №7" или "Rivers Flow in You" .