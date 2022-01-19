Украинский магазин делает для известных брендов мерч из подержанной одежды

Украинский магазин запустил важный проект "Laska Upcycling Merch". Благодаря нему обычные вещи получают "второе дыхание" и становятся мерчем.

В благотворительном магазине "Ласка" обратили внимание на огромное количество одежды, которую люди просто выбрасывают. Ежегодно на свалках оказывается более 50 тонн.

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Laska Upcycling Merch – что это за проект

В мусоре – не только платья с блестками "на один раз" или топы, но и много мерчей. Например, худые или футболки с логотипом компаний, где работал или хотел бы работать человек. "Одежда, которая не успел прожить достойную жизнь, а сразу очутилась на даче мыть окна или лежит на полке, пока не отправится на свалку", – подчеркнули в магазине.



Одежда в пустыне Атакама / Фото с фейсбук-страницы "Ласки"

"Именно поэтому мы решили переосмыслить мерч для брендов и запустили проект Laska Upcycling Merch, в котором даем обычным вещам вторую жизнь – жизнь мерча", – подчеркнули в "Ласте".

Так мы помогаем небезразличным экологически сознательным компаниям поддерживать внутреннюю культуру и беречь планету от излишнего производства и отходов,

– говорится в сообщении.

Каждый может заказать свою партию брендированных вещей. "Ласка" вместе с Printostan наносят логотипы бренда краской на водной основе (безопаснее для окружающей среды) на подержанную одежду. К проекту уже присоединились ряд украинских компаний, среди которых – "Планета кино" и COMFY.

Почему стоит давать "вторую жизнь" старому мерчу: смотрите видео