У благодійному магазині "Ласка" звернули увагу на величезну кількість одягу, який люди просто викидають. Щороку на звалищах опиняється понад 50 його тонн.

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Laska Upcycling Merch – що це за проєкт

У смітті – не лише сукні з блискітками "на один раз" чи топи, але й багато мерчу. Наприклад, худі чи футболки з логотипом компаній, де працювала або хотіла б працювати людина. "Одяг, який не встиг прожити гідного життя, а одразу опинився на дачі мити вікна чи лежить на полиці, поки не відправиться на звалище", – наголосили у магазині.



Cмітник одягу в пустелі Атакама / Фото з фейсбук-сторінки "Ласки"

"Саме тому ми вирішили переосмислити мерч для брендів і запустили проєкт Laska Upcycling Merch, у якому даємо звичайним речам друге життя — життя мерча", – наголосили у "Ласці".

Так ми допомагаємо небайдужим екологічно свідомим компаніям підтримувати внутрішню культуру й берегти планету від зайвого виробництва та відходів,

– мовиться у дописі.

Кожен може замовити власну партію брендованих речей. "Ласка" разом з Printostan наносять логотипи бренду фарбою на водній основі (є безпечнішою для довкілля) на вживаний одяг. До проєкту вже приєдналися низка українських компаній, серед яких – "Планета кіно" та COMFY.

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