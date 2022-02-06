Украинский стартап Remo привлек более 1 миллиона долларов инвестиций

Стартап Remo (Noffice), основанный украинцами, привлек более 1 миллиона долларов инвестиций. Среди основных инвесторов – Андрей Федоров.

Основатели предлагают решение, которое является крайне актуальным на протяжении последних лет. Так, компания создает рабочие места для удаленного формата.

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В настоящее время сумма инвестиций не разглашается. Известно, что стартап планировал привлечь 1 миллион долларов, однако результат превзошел ожидания.

Что известно

Разработчики создают рабочие места для удаленных сотрудников и размещает их на локациях, где человек является максимально эффективным. Кроме этого, пользователям предлагают мобильное приложение, чтобы самостоятельно решать, в какой части мира жить и работать.

Основателями уникального проекта являются украинские предприниматели Ярослав Пригара и Данило Пасько. В состав команды входят: 5 сотрудников на full-time, 5 сотрудников на part-time и около 20 сотрудников команд инвесторов и партнеров. Сегодня компания имеет более 20 инвесторов-ангелов из Украины и других стран. Специалисты готовятся к открытию второй локации для удаленной работы в Мексике и первых локаций в Киеве и США.

Мы предоставляем наиболее функциональные, хорошо продуманные среды удаленной работы. В каждом помещении есть все, что вы ожидаете увидеть в современном офисе, и многое другое, что должно быть в вашем отеле,

– говорится на сайте компании.

В частности, Remo предлагает высокотехнологичную интеграцию рабочего пространства в отелях по всему миру. Таким образом, во время рабочей поездки сотрудник получает бесперебойный доступ к качественному Wi-Fi и специальным комнатам для встреч и звонков, блокирующих посторонние звуки.