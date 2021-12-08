При злоупотреблении сладкими напитками у человека могут возникнуть многочисленные проблемы со здоровьем. К примеру, это избыточный вес, ожирение, повышенный риск сахарного диабета 2 типа и болезни сердца.

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Пейте больше воды

Всегда выходите из дома с бутылочкой воды и пейте ее в течение дня. Каждый взрослый должен выпивать 1,5 – 2 литра воды в день (если нет противопоказаний). Таким образом, вы снижаете риск обезвоживания и появления лишнего веса.

Открывайте новые вкусы

Надоело однообразие? Добавьте в обычную или газированную воду кусочек лимона, апельсина или лайма. Это не только вкусно, но и полезно! Обратите внимание, не следует употреблять воду с кислотой на голодный желудок.

Откажитесь от сахара и сливок

Несомненно, некоторым людям сложно отказаться от добавления сахара в чай или кофе. Однако помните: привычка вырабатывается за 21 день! Сначала будет непривычно, однако впоследствии – вы не будете воспринимать сладкие горячие напитки от слова совсем. Отметим, сливки можно заменить обезжиренным или растительным молоком.

Читайте состав напитка

Этикетки вам в помощь. Всегда обращайте внимание на состав продукта, содержание сахара и пищевую ценность. Выбирайте низкокалорийные напитки, в составе которых нет сахара (а также фруктозы, сахарозы, сиропов, концентратов) и насыщенных жиров.

Не покупайте их домой

Вычеркните кока-колу, лимонады и соки из списка продуктов. Если вредных напитков не будет дома, вы автоматически будете употреблять их реже. Безусловно, иногда позволить себе стаканчик – не повредит.

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