Уникальная акция: лондонский паб предлагает оплачивать заказы старыми устройствами

Одно из заведений Лондона запустило интересную акцию, направленную на спасение окружающей среды. Так, в пабе Trade-Inn посетители могут рассчитаться за еду и напитки старой электроникой.

Проект реализован совместно с компанией Spring, которая занимается установкой автоматов для сбора старой техники и дальнейшей переработкой. Принимается почти 14 000 видов электронных устройств, в частности старые смартфоны.

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Ежегодно в Великобритании производится 1,6 миллиона тонн электрических отходов. Эта цифра эквивалентна восьми пинтам пива на человека.

Почему это важно

Множество людей не задумываются над тем, как хранение ненужной техники влияет на окружающую среду. О том, что происходит, когда технику сжигают или она попадает на свалки, – говорить не приходится. Не стоит пренебрегать переработкой старых устройств, ведь:

во-первых – им можно дать вторую жизнь и повторно использовать;

во-вторых – так вы защищаете окружающую среду от сокрушительного воздействия токсических веществ, которые содержатся в электронике.

Согласно данным отчета Global E-Waste Monitor, до 2024 года Великобритания станет крупнейшим производителем электронных отходов в Европе, обогнав Норвегию, которая является триумфатором рейтинга сейчас. Пятерку антилидеров замыкает Дания, Швейцария и Нидерланды.