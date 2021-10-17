Проєкт реалізовано спільно з компанією Spring, яка займається встановленням автоматів для збору старої техніки та подальшою переробкою. Приймається майже 14 000 видів електронних пристроїв, зокрема старі смартфони.

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Щороку у Великій Британії виробляється 1,6 мільйона тонн електричних відходів. Ця цифра еквівалентна восьми пінтам пива на людину.

Чому це важливо

Безліч людей не задумуються над тим, як зберігання непотрібної техніки впливає на навколишнє середовище. Про те, що відбувається, коли техніку спалюють або вона потрапляє на звалища, – годі й говорити. Не варто нехтувати переробкою старих пристроїв, адже:

по-перше – їм можна дати друге життя й повторно використовувати;

по-друге – так ви захищаєте довкілля від нищівного впливу токсичних речовин, які містяться в електроніці.