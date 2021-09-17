Уникальный проект: в Украине разработали онлайн-игру, которая учит сортировать мусор

В Украине запустили бесплатную экологическую игру, что обучает сортировке мусора и ответственному потреблению. Сейчас разработка, которую назвали Trash Hunter, не имеет аналогов Украины.

Digital-проект реализован при сотрудничестве организации "Украина без мусора", компании Pernod Ricard Ukraine и креативного агентства VERTIGO.

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Проблематика

Сегодня тема сортировки и переработки мусора является крайне важной и актуальной во всем мире, и в Украине в частности. В 2019 году мы попали в рейтинг стран с наибольшим количеством отходов на душу населения. Ежегодно на свалки попадает около 15 миллионов тонн мусора, а на переработку попадает всего 5%. Именно поэтому чрезвычайно важно обучать широкую общественность сортировке мусора и ответственному потреблению.

Игра Trash Hunter призвана убедить людей в том, что сортировать может каждый, и это – не сложно. Она коротко и доступно объясняет, как получать пользу от повседневных предметов, которые стали отходами, но все еще пригодны для использования. Авторы игры старались поддержать актуальную тенденцию в образовании – геймификацию учебного процесса. Цель разработчиков заключается в популяризации привычки сортировки среди украинцев.

Хотим, чтобы наша игра стала первой онлайн-игрой в Украине, в которую можно поиграть на уроках. Ведь это современный, интерактивный и качественный диджитал-продукт для формального и неформального образования,

– отмечает председатель "Украины без мусора" Евгения Аратовская.

Особенности игры

игровая форма, которая помогает легко усваивать информацию о сортировке мусора;

информация подается в формате сторителинга, поэтому каждая игровая сессия имеет чрезвычайно реалистичный сюжет;

формирует полезные экологические привычки.

Как работает

Игроку предлагают превратиться в космического экорейнджера, который стремится спасти галактику от мусорной угрозы. Его задача – познакомиться с 29 мусоромонстрами и 6 их бигбосамы. В рамках спасательной миссии пользователь должен "накормить" каждого правильным рационом из отходов. Монстров назвали Коробася, Куляка, Пенопля, Склотарик, и у каждого – своя история. Имя и внешность монстров – не случайны. Они ассоциируются с определенной группой отходов, которую принимают на станции сортировки. Финальная миссия предусматривает выбор нужной упаковки, которой нужно бросить в глотку мусоромонстра.