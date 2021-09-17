Digital-проєкт реалізований за співпраці організації "Україна без сміття", компанії Pernod Ricard Ukraine та креативної агенції VERTIGO.

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Проблематика

Сьогодні тема сортування й переробки сміття є вкрай важливою та актуальною в усьому світі, й в Україні зокрема. У 2019 році ми потрапили до рейтингу країн з найбільшою кількістю відходів на душу населення. Щороку на сміттєзвалища потрапляє близько 15 мільйонів тонн сміття, а на переробку потрапляє лише 5%. Саме тому надзвичайно важливо навчати широкий загал сортування сміття й відповідального споживання.

Гра Trash Hunter покликана переконати людей в тому, що сортувати може кожен, і це – не складно. Вона коротко й доступно пояснює, як отримувати користь від повсякденних предметів, які стали відходами, але все ще придатні для використання. Автори гри прагнули підтримати актуальну тенденцію в освіті – гейміфікацію навчального процесу. Мета розробників полягає у популяризації звички сортування серед українців.

Хочемо, щоб наша гра стала першою онлайн-грою в Україні, в яку можна погратися на уроках. Адже це сучасний, інтерактивний і якісний діджитал-продукт для формальної і неформальної освіти»,

— відзначає голова "України без сміття" Євгенія Аратовська.

Особливості гри

ігрова форма, яка допомагає легко засвоювати інформацію про сортування сміття;

інформація подається у форматі сторітелінгу, тож кожна ігрова сесія має надзвичайно реалістичний сюжет;

формує корисні екологічні звички.

Як працює

Гравцю пропонують перетворитися на космічного екорейнджера, який прагне врятувати галактику від сміттєвої загрози. Його завдання – познайомитися із 29 сміттємонстрами та 6 їхніми бігбосами. У межах рятувальної місії користувач має "нагодувати" кожного правильним раціоном з відходів. Монстрів назвали Коробася, Куляка, Пінопля, Склотарик, і у кожного – своя історія. Ім'я та зовнішність монстрів – невипадкові. Вони асоціюються із певною групою відходів, яку приймають на станції сортування. Фінальна місія передбачає вибір потрібного пакування, яким треба жбурнути у горлянку сміттємонстра.