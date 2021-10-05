В рамках благотворительной инициативы люди почтенного возраста (60+) могут бесплатно стать студентами. Лозунг университета – "Оставайся положительным как Протон". Поэтому основатели стремятся улучшать качество и продолжительность активной жизни пожилых людей.

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Университет обеспечивает пенсионерам бесплатный доступ к образованию / Фото Университет третьего возраста "Протон"

Об университете

Учебное заведение основал благотворительный фонд Let's help!, который на протяжении многих лет занимается пожилыми людьми в Украине, в частности – жителями гериатрического пансионата и малообеспеченными одинокими пенсионерами.

Образовательно-социальный проект функционирует в Киеве с 2009 года. Однако в этом году он приобретает новый формат и запускается в Харькове, Одессе, Львове, Днепре. В дальнейшем его будут масштабировать в другие города Украины.

Реализуя программу "Достойная старость" мы не только поддерживаем наиболее незащищенных, но и работаем над тем, чтобы помочь широкому кругу людей пенсионного возраста быть активными членами общества, иметь насыщенную жизнь и повышать культуру старения,

– отмечают авторы инициативы.

На сегодня "Протон" объединил более 2 000 студентов и 100 преподавателей-волонтеров. Предусмотрены просветительские и учебные курсы, мероприятия по досугу и культурно-массовые мероприятия.

В университете действуют такие учебные программы: "Индивидуальная", "Бизнес и предпринимательство". Так, можно изучать:

макро и микроэкономику;

финансовую грамотность;

предпринимательство;

инновационные технологии и тренды;

психологию;

культурологию;

литературу;

краеведение;

ЗОЖ (здоровый образ жизни);

стиль жизни.

Чтобы стать студентом – надо заполнить анкету по ссылке.