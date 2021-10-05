В рамках благотворительной инициативы люди почтенного возраста (60+) могут бесплатно стать студентами. Лозунг университета – "Оставайся положительным как Протон". Поэтому основатели стремятся улучшать качество и продолжительность активной жизни пожилых людей.
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Университет обеспечивает пенсионерам бесплатный доступ к образованию / Фото Университет третьего возраста "Протон"
Об университете
Учебное заведение основал благотворительный фонд Let's help!, который на протяжении многих лет занимается пожилыми людьми в Украине, в частности – жителями гериатрического пансионата и малообеспеченными одинокими пенсионерами.
Образовательно-социальный проект функционирует в Киеве с 2009 года. Однако в этом году он приобретает новый формат и запускается в Харькове, Одессе, Львове, Днепре. В дальнейшем его будут масштабировать в другие города Украины.
Реализуя программу "Достойная старость" мы не только поддерживаем наиболее незащищенных, но и работаем над тем, чтобы помочь широкому кругу людей пенсионного возраста быть активными членами общества, иметь насыщенную жизнь и повышать культуру старения,
– отмечают авторы инициативы.
На сегодня "Протон" объединил более 2 000 студентов и 100 преподавателей-волонтеров. Предусмотрены просветительские и учебные курсы, мероприятия по досугу и культурно-массовые мероприятия.
В университете действуют такие учебные программы: "Индивидуальная", "Бизнес и предпринимательство". Так, можно изучать:
- макро и микроэкономику;
- финансовую грамотность;
- предпринимательство;
- инновационные технологии и тренды;
- психологию;
- культурологию;
- литературу;
- краеведение;
- ЗОЖ (здоровый образ жизни);
- стиль жизни.