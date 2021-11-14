В Ужгороде провели мероприятие в поддержку больного ребенка: присоединилась певица Алина Паш

В Ужгороде состоялось благотворительное мероприятие "Диалоги с Алиной Паш". В рамках встречи удалось обсудить самые актуальные проблемы сообщества, а также собрать средства на лечение тяжелобольного ребенка.

Организаторы мероприятия – семейно-социальный проект "Я хочу жить!" и женская инициатива "Наш ход". Вход на событие был платным, поэтому удалось собрать 24 890 грн. Их направили на лечение Киры Зайцевой, которой констатировали страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз.

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О мероприятии

Главной участницей бесед на острые социальные темы стала закарпатская певица Алина Паш.

В рамках мероприятия руководительница организации Chysto.de Елена Жук выступила с презентацией на тему экологии. Активистка рассказала об очистке рек от мусора в Закарпатье и борьбе с этой проблемой в области.

Кроме того, участники подняли важную тему – ментальное здоровье. К обсуждению присоединились психолог Диана Сидун-Сович и директор одной из клиник Кристина Яремкевич.

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Ранее мы писали о том, что в Ужгородском национальном университете запустили "Неделю добра". Мероприятие длилось с 18 по 24 октября. Организаторы имели целью собрать средства в поддержку Киры Зайцевой и Павла Мотычки.