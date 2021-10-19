Головна мета – подбати про дітей у дитбудинку та безпритульних тварин. Впродовж всього тижня охочі можуть зробити пожертви.

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Так, організатори збирають одяг для дітей до 3 років – його можна принести у ректорат університету. Крім того, можна перерахувати кошти на придбання речей. Для потреб безпритульних тварин також збирають матеріальну допомогу. Також протягом тижня можна долучитися до збору коштів на лікування Кіри Зайцевої та Павла Мотички. Реквізити для переказів доступні за посиланням.

Закликаємо ужнівців і всіх людей доброї волі – поділімося теплом і любов’ю з тими, кому їх дуже бракує. І допоможемо тим, кому наша допомога життєво необхідна,

– мовиться у повідомленні.

Програма заходів