Проект призван привлечь внимание украинцев к проблемам окружающей среды, вдохновить на сортировку и переработку отходов и сознательное потребление ресурсов земли, рассказали организаторы акции.

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Отходы пластика собирали специально

Пластик на скульптуру собирали в течение 6 месяцев. Активисты участвовали в очистке скверов, парков, рек Лыбидь и Днепр. Также к проекту присоединились ученики 25 столичных школ.

Я верю, что возможно создать современные объекты искусства во всех уголках Украины. Вместо ядовитых свалок, они станут их украшением и туристическими магнитами. Это значительно усилит осознание роли культуры и искусства в жизни украинского общества,

– убежден автор медиа-объекта, художник Валерий Коршунов.

Также, по его мнению, это может стать примером того, как социальная инициатива и появление новых артобъекты может повлиять на понимание экологических инициатив, наших детей и даже на экономику района.

Подробнее о "Киевском ките":

Общая длина скульптуры – 12 метров. Это рекорд Украины – самая скульптура из переработанного пластика.

Она имеет металлический каркас и обустроена панелями, которые были изготовлены из переработанного пластика.

Интерактивное освещение скульптуры, подключенное к экосистеме города по мониторингу состояния загрязнения воздуха и воды, учитывает количество осадков, времени года, и меняет от этого окрас.

К слову, проект медиа-скульптура "Киевский кит" была реализована совместно с Украинским культурным фондом, Министерством защиты окружающей среды, а также Министерством культуры Украины.

Экологический проект "Киевский кит": смотрите фото