Торжественная церемония открытия прошла 22 декабря в селе Куриловке.

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Первая в области семейная молочная ферма

Директор департамента международного сотрудничества и регионального развития Винницкой ОГА Владимир Мережко отметил, что реализация таких проектов будет способствовать развитию в области малого аграрного предпринимательства в молочной отрасли и привлечению большего количества домохозяйств в организованный сектор аграрного рынка.

В частности, формирование производственного процесса микропредпринимательства в сельской местности на основе научных подходов и прогрессивных решений открывает новые возможности для развития собственного бизнеса, легализации деятельности и социальной защиты.

Только в текущем году за неполных 9 месяцев своей работы семейное фермерское хозяйство "Хозяин" уже имело возможность принять участие в реализации государственных программ поддержки аграрного сектора по четырем направлениям.

В частности, хозяйство уже получило специальную бюджетную дотацию для фермерских хозяйств за содержание 26 коров – 130 тысяч гривен.



Семейная молочная ферма в Винницкой области / Фото Винницкая ОГА