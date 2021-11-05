Новое образовательное экопространство обустроили в старой школьной теплице. Помещение площадью 190 квадратных метров было разделено на три части: зону для общения, научную лабораторию и теплицу.

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ECOHUB-17

Обустройство экопространства – это месторождение реализации идей учащихся, победивших в конкурсе "Бюджет школьных проектов".

Проект предусматривал демонтаж старых конструкций, выравнивание и частичную замену пола на виниловое покрытие, замену окон и дверей для лучшей вентиляции помещения и регулировку доступа к солнечному свету в старой школьной теплице.



Экопространство в винницком лицее / Фото Винницкий городской совет

Чтобы обустроить современную школьную теплицу необходимым оборудованием, ученики разработали еще и экопроект. И в конкурсе экологических инициатив "Эковектор" получил призовое место. За выигранные деньги купили нитратомер, микроскоп и гигрометр.



В Винницком лицее обустроили образовательное экопространство / Фото Винницкий горсовет