Вкусная или здоровая пища: Клопотенко поделился своими фудтрендами

Евгений Клопотенко убежден, что пища прежде всего должна быть вкусной, а не здоровой. Сам шеф-повар придерживается в питании простого принципа, который позволяет есть все, что захочется.

О том, каких принципов в питании он придерживается и какой должна быть пища, Евгений Клопотенко рассказал в своем интервью.

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Ешь, что хочешь

Шеф-повар рассказал о своем простом принципе в питании: ешь, что хочешь, но не забывай двигаться. В противном случае ты начнешь толстеть.

Но если ты полнеешь и чувствуешь себя ок, то вообще никаких проблем. Ни в коем случае не надо себя заставлять не есть,

– убежден Клопотенко.

Сам он уверяет, что ест все и познает мир через рот. Основной принцип – много овощей и рыбы.

Пища должна быть вкусной

На вопрос о том, какой должна быть еда – вкусной или полезной – Евгений Клопотенко без раздумий однозначно ответил: вкусной.

"Иногда говорят, что повара – это врачи. Я не понимаю, почему? Говорят, мы должны давать здоровую пищу. А я считаю, что мы должны предлагать вкусную пищу, иначе ее никто не захочет есть", – заверил Евгений Клопотенко.

Резюмируя, он уточнил: пища должна быть вкусной и не вредной.