Volvo откажется от натуральной кожи в своих авто

Компания Volvo стремится выпускать более экологические транспортные средства. Так, автопроизводитель заявил, что к 2030 году все выпущенные машины будут без кожи.

Решение мотивировано желанием компании придерживаться этических принципов защиты животных. Кроме того, в Volvo убеждены – животноводство оказывает негативное влияние на окружающую среду.

Примечательно Семейно ориентирована медицина: как она работает, и почему это важно для больных детей

Детали

Компания начнет отдавать предпочтение растительной и переработанной сырье. К 2025 году на "зеленые" материалы в салонах приходиться не менее четверти от общего количества.

Цель компания - быть прогрессивным автопроизводителем. А это значит, что уделять должное внимание необходимо не только выбросами парниковых газов, но и другим сферам устойчивого развития.

Найти продукты и материалы, поддерживающих благополучие животных, будет непросто, но это не причина избегать этой важной проблемы,

– отметил директор Volvo Cars по глобальной устойчивости Стюарт Темплар.

Один из новейших материалов, который будет использовать производитель, называется Nordico. Текстиль изготовлен из вторичного сырья: пластиковых бутылок, виновных пробок и биологических материалов, полученных в лесах Швеции и Финляндии.

Ранее автоконцерн заявил, что производить только электромобили до 2030 года . "У автомобилей с двигателем внутреннего сгорания нет долгосрочных будущего, – отметил технический директор Volvo Cars Хенрик Грин.