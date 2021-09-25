Рішення мотивоване бажанням компанії дотримуватися етичних принципів захисту тварин. Крім того, у Volvo переконані – тваринництво має негативний вплив на навколишнє середовище.
Варте уваги Сімейно орієнтована медицина: як вона працює, і чому це важливо для хворих дітей
Деталі
Компанія розпочне надавати перевагу рослинній та переробленій сировині. До 2025 року на "зелені" матеріали у салонах припадатиме щонайменше чверть від загальної кількості.
Мета компанія – бути прогресивним автовиробником. А це означає, що приділяти належну увагу необхідно не лише викидами парникових газів, а й іншим сферам сталого розвитку.
Знайти продукти та матеріали, що підтримують добробут тварин, буде непросто, але це не причина уникати цієї важливої проблеми,
– зауважив директор Volvo Cars з глобальної стійкості Стюарт Темплар.
Один з новітніх матеріалів, який використовуватиме виробник, має назву Nordico. Текстиль виготовлений з вторинної сировини: пластикових пляшок, винних корків та біологічних матеріалів, отриманих в лісах Швеції та Фінляндії.