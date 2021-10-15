Авто предназначено в основном для горнодобывающих предприятий. Это важная веха в переходе к возобновляемым источникам энергии.

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Как это удалось

Первая в мире экологическая сталь поступила компании Volvo в августе. Ее изготовило шведское предприятие SSAB. Экологически чистая сталь изготавливается необычным путем. Так, вместо ископаемых (уголь и кокс) применяется водород. Угольная доменная печь заменена электрической альтернативой, работающий на возобновляемых источниках энергии.

В результате получают экологический металл с характеристиками, аналогичными обычной стали. Главное, что его производят без использования ископаемого топлива.

Стоит знать! Сегодня на производство традиционной стали приходится 7 – 8 процентов глобальных антропогенных выбросов углерода.

Почему это важно

Предприятие SSAB планирует запустить массовое производство неископаемой стали в 2026 году. В то же время Volvo планирует вести полностью экологический бизнес до 2050 года.

Разработка четко демонстрирует – "зеленый" переход возможен и приносит результаты. Компании будут продолжать сотрудничать с целью разработки продуктов, которые удовлетворяют запросы потребителей, при этом не влияют на климат.

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