Volvo создает первый в мире автомобиль из нержавеющей стали
Источник:New Atlas
Шведская компания Volvo разрабатывает грузовой автомобиль из экологической стали. Ожидается, что производство транспортного средства начнется в следующем году.
Авто предназначено в основном для горнодобывающих предприятий. Это важная веха в переходе к возобновляемым источникам энергии.
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Как это удалось
Первая в мире экологическая сталь поступила компании Volvo в августе. Ее изготовило шведское предприятие SSAB. Экологически чистая сталь изготавливается необычным путем. Так, вместо ископаемых (уголь и кокс) применяется водород. Угольная доменная печь заменена электрической альтернативой, работающий на возобновляемых источниках энергии.
В результате получают экологический металл с характеристиками, аналогичными обычной стали. Главное, что его производят без использования ископаемого топлива.Стоит знать! Сегодня на производство традиционной стали приходится 7 – 8 процентов глобальных антропогенных выбросов углерода.
Почему это важно
Предприятие SSAB планирует запустить массовое производство неископаемой стали в 2026 году. В то же время Volvo планирует вести полностью экологический бизнес до 2050 года.
Разработка четко демонстрирует – "зеленый" переход возможен и приносит результаты. Компании будут продолжать сотрудничать с целью разработки продуктов, которые удовлетворяют запросы потребителей, при этом не влияют на климат.
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