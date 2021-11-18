На Волыни местные жители открыли сыроварню

В селе Галичаны (Луцкий район Волынской области) кооператив открыл собственную сыроварню. Над продуктом работают 3 человека, имеющих соответствующий опыт в области сыроделия.

Основателями сыроварни стали члены сельскохозяйственного обслуживающего кооператива "Степь". Во время торжественного открытия все желающие могли отведать авторского сыра от производителя.

Интересно Кто и как производит бифштексы для ресторанов McDonald's из 100% мяса

В рамках открытия провели дегустацию / Фото Управление агропромышленного развития Волынской облгосадминистрации

Как это удалось

Мастера сырного дела приобрели специальное оборудование, стоимость которого составляет 2,95 миллиона гривен. Так, его мощность позволяет перерабатывать 1 000 литров молока в сутки. В результате можно получить 100 килограмм сыра.

Переработка молока / Фото Управление агропромышленного развития Волынской облгосадминистрации

Ассортимент

К примеру, сыр "Гауда" на предприятии производится по разным рецептам. В частности, с добавлением грецкого ореха, вяленых томатов и сушеного перца чили. Разработчики уверяют, что не намерены останавливаться на достигнутом и планируют расширять ассортимент сыров.

Готовый продукт / Фото Управление агропромышленного развития Волынской облгосадминистрации

В кооператив, созданный в 2009 году, входит 1 фермерское хозяйство и 32 члена. На содержании находится 98 голов КРС, в том числе 80 коров. Основные виды деятельности кооператива: заготовка, охлаждение, переработка и реализация молока, а также услуги по обработке земли и заготовке сена