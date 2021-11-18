Засновниками сироварні стали члени сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу "Степ". Під час урочистого відкриття усі охочі могли скуштувати авторський сир від виробника.
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У межах відкриття провели дегустацію / Фото Управління агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації
Як це вдалося
Майстри сирної справи придбали спеціальне обладнання, вартість якого сягає 2,95 мільйона гривень. Так, його потужність дозволяє переробляти 1 000 літрів молока на добу. В результаті можна отримати 100 кілограмів сиру.
Переробка молока / Фото Управління агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації
Асортимент
До прикладу, сир "Гауда" на підприємстві виготовляється за різними рецептами. Зокрема, з додаванням волоського горіху, в'ялених томатів та сушеного перцю чилі. Розробники запевняють, що не збираються зупинятися на досягнутому й планують розширювати асортимент сирів.
Готовий продукт / Фото Управління агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації