Засновниками сироварні стали члени сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу "Степ". Під час урочистого відкриття усі охочі могли скуштувати авторський сир від виробника.

Цікаво Хто і як виготовляє біфштекси для ресторанів McDonald's зі 100% м'яса

У межах відкриття провели дегустацію / Фото Управління агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації

Як це вдалося

Майстри сирної справи придбали спеціальне обладнання, вартість якого сягає 2,95 мільйона гривень. Так, його потужність дозволяє переробляти 1 000 літрів молока на добу. В результаті можна отримати 100 кілограмів сиру.

Переробка молока / Фото Управління агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації

Асортимент

До прикладу, сир "Гауда" на підприємстві виготовляється за різними рецептами. Зокрема, з додаванням волоського горіху, в'ялених томатів та сушеного перцю чилі. Розробники запевняють, що не збираються зупинятися на досягнутому й планують розширювати асортимент сирів.

Готовий продукт / Фото Управління агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації

Довідка: До кооперативу, що створений у 2009 році, входить 1 фермерське господарство та 32 члени. На утриманні перебуває 98 голів ВРХ, зокрема 80 корів. Основні види діяльності кооперативу: заготівля, охолодження, переробка та реалізація молока, а також послуги з обробітку землі та заготівлі сіна.