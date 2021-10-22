Так, гости события смогут приобрести сувениры, украшения и вкусности. Все вырученные средства пойдут на благоустройство населенного пункта.

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Детали

Ярмарка в Чарукове – традиционная осенняя инициатива, которая происходит уже в четвертый раз. В этом году действо состоится 31 октября на Вокзальной улице. Открытие мероприятия – в 13.00. В течение дня (16.00 – 21.00) для зрителей будут выступать исполнители эстрадной музыки.

Справка: Чаруков – украинское село, расположенное в Луцком районе Волынской области. Населенный пункт относится к Городищенской общине. Население составляет 1163 человека.