Так, будет осуществляться полный цикл переработки всех компонентов упаковки. В частности – полиэтилена и алюминия.

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Подробности

На предприятии провели модернизацию, а именно – установили сверхсовременное европейское оборудование, стандартизированное во всем мире. В результате, общая производственная мощность линии по переработке картонной упаковки для напитков и пищевых продуктов увеличилась на 25%. Следовательно, ежегодно предприятие сможет:

перерабатывать до 15 000 тонн этого вида упаковки;

производить более 4 000 тонн высококачественной полиалюминиевой гранулы, широко применяемой в производстве мебели, отделки, дорожных покрытий и т.д.

Справка: Проект являєтся результатом сотрудничества Змиевской бумажной фабрики и мирового лидера в области производства упаковки и оборудования для пищевой промышленности. Цель компаний – работать согласно принципам экономики замкнутого цикла. Общие инвестиции в реализацию инициативы составили около 1,7 миллионов евро.