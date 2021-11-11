Так, будет осуществляться полный цикл переработки всех компонентов упаковки. В частности – полиэтилена и алюминия.
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Подробности
На предприятии провели модернизацию, а именно – установили сверхсовременное европейское оборудование, стандартизированное во всем мире. В результате, общая производственная мощность линии по переработке картонной упаковки для напитков и пищевых продуктов увеличилась на 25%. Следовательно, ежегодно предприятие сможет:
- перерабатывать до 15 000 тонн этого вида упаковки;
- производить более 4 000 тонн высококачественной полиалюминиевой гранулы, широко применяемой в производстве мебели, отделки, дорожных покрытий и т.д.