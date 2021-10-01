Всемирный день вегетарианства: что нужно знать об экосознательном образе жизни

1 октября во всем мире традиционно отмечают День вегетарианства. Сегодня сторонниками такого способа питания являются 11% населения планеты. Все они выбирают этот путь по разным причинам: одни убеждены, что таким образом заботятся о животных и климате, а другие – обосновывают свое решение безусловной пользой для здоровья.

Специально ко Всемирному дню вегетарианства рассказываем все об этом образе жизни и развенчиваем мифы, сложившиеся в обществе.

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Вегетарианство: что это такое и с чем его едят

Истоки и география распространения

Вегетарианство начали практиковать в странах, где были распространены буддизм, индуизм, джайнизм. Впервые термин "вегетарианец" использовали основатели "Британского вегетарианского союза" в 1842 году. До конца неизвестно, что легло в основу понятия, однако существует две версии его происхождения:

латинское слово "vegetus", что означает "крепкий, здоровый, свежий, бодрый"; латинское слово "vegetalis" – "растительный".

Сегодня больше всего вегетарианцев проживает в Индии – от 15% до 80% населения страны. Наименьшее количество сторонников этого стиля жизни зафиксировано в Китае.

Люди все чаще выбирают вегетарианство / Фото Pexels

Мотивация сторонников

Люди принимают решение стать вегетарианцами по разным причинам:

этические причины – уверенность в том, что нельзя убивать животных для удовлетворения собственных нужд;

религиозные убеждения – буддизм, индуизм, авдентизм;

забота о здоровье – мясо провоцирует проблемы с костями, повышает уровень холестерина и даже провоцирует риск развития раковых заболеваний;

экологические причины – животноводство вызывает выбросы парниковых газов и ускоряет изменения климата;

экономия средств – некоторые люди убеждены, что стоимость мясных продуктов является неоправданной, учитывая их "пользу" для здоровья;

аллергия на продукты животного происхождения;

социальные причины – голод в других странах.

Виды и направления вегетарианства

Сегодня самой распространенной формой является классическое вегетарианство, в рамках которого люди не употребляют мясо, рыбу и морепродукты, однако добавляют в свой рацион молочные продукты, яйца и мед. Существуют группы, которые наотрез отказались от потребления молока и яиц – ововегетарианци и лактовегетарианцы соответственно.

Приготовление вегетарианских блюд / Фото Pexels

Однако самым строгим направлением вегетарианства является веганство, что не предусматривает употребление никаких продуктов животного происхождения. Среди веганов есть также фрукторианци, которые употребляют только фрукты, ягоды, орехи и семена – все, что собирается без ущерба для растений.

Фрукторианци не допускают вреда для растений / Фото Pexels

Воздействие на организм

Доказано, что при соблюдении сбалансированного питания вегетарианство не несет угрозы организму. Однако такое питание не советуют практиковать во время беременности и кормления.

Главное – сбалансированное питание / Фото Pixabey

Вегетарианство и похудение

Исследования доказывают, что вегетарианство способно ускорять метаболизм (обмен веществ) на 16%, что позволяет быстрее худеть. Вегетарианцы гораздо реже имеют избыточный вес, вопреки наличию в рационе достаточно калорийных продуктов – мучных изделий, орехов и круп.

Вегетарианское питание может предлагать интересное сочетание вкусов / Фото Pixabey

Вегетарианцы должны принимать витамин В12: миф или реальность

Считается, что все без исключения вегетарианцы имеют недостаточное содержание витамина B12 в организме. Такое мнение не совсем соответствует действительности. Для нестрогих вегетарианцев существенной проблемы нет, ведь необходимое количество витамина B12 можно получить из молочных продуктов и яиц. Однако употребление витамина В12 в таблетках обусловлено для строжайшей группы вегетарианцев – веганов. Бесспорно, врачи советуют вегетарианцам регулярно проверять содержание витамина B12 в организме.

Самые известные вегетарианцы мира

Сегодня сторонниками вегетарианства являются такие известные личности: Ричард Гир, Дженнифер Лопес, Джаред Лето, Джессика Чейстен, Брэд Питт, Ариана Гранде и Пол Маккартни. Вегетарианства придерживались в частности: Никола Тесла, Леонардо да Винчи и Бенджамин Франклин.

Звезды, которые выбрали вегетарианство / Фото Getty Images