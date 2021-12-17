Заботимся об окружающей среде: какую елку лучше выбрать – живую или искусственную

Многие любят живые елки, потому что они пахнут и являются традицией чуть ли не в каждой семье. В то же время некоторые выступают против живых елок, ведь торговцы могут срубать их нелегально и призывают покупать искусственные.

Елка, несомненно, является центральным элементом в доме во время Рождества. И настоящие, и искусственные деревья обладают плюсами и минусами. Для одних – это личный выбор, а для других – удобство, цена или окружающая среда. Чтобы понять, какую елку лучше покупать, чтобы это не мешало окружающей среде, нужно просмотреть все преимущества и недостатки.

Обратите внимание В Черновцах пересадили елки с помощью специальной техники

Искусственные елки

Преимущества:

можно использовать в течение 5 – 10 лет;

не надо ухаживать;

хорошо для тех, кто не хочет срубать живую елку.

их легче перевозить и не нужно думать о подставке.

Недостатки:

многие виды не подлежат переработке и могут быть изготовлены из невозобновляемых ресурсов;

не имеют запаха.

Живые елки

Преимущества:

имеют запах;

можно переделать и разлагаются сами;

полезны для выращивания, ведь один гектар елок обеспечивает суточную потребность в кислороде для 18 человек.

Недостатки:

нужно ухаживать;

сложнее перевозить и сбыть после праздников;

впоследствии вянут, а иглы опадают через несколько недель.

Какую же выбрать с точки зрения экологии

Учитывая все за и против, специалисты все же склоняются к живой елке. Однако советуют купить не срезанное дерево, а в горшке. Ведь его можно посадить в саду после праздников или вынести на улицу в горшке, чтобы снова вернуться к следующему Рождеству.