Заботимся об окружающей среде: какую елку лучше выбрать – живую или искусственную
Источник:Topline
Многие любят живые елки, потому что они пахнут и являются традицией чуть ли не в каждой семье. В то же время некоторые выступают против живых елок, ведь торговцы могут срубать их нелегально и призывают покупать искусственные.
Елка, несомненно, является центральным элементом в доме во время Рождества. И настоящие, и искусственные деревья обладают плюсами и минусами. Для одних – это личный выбор, а для других – удобство, цена или окружающая среда. Чтобы понять, какую елку лучше покупать, чтобы это не мешало окружающей среде, нужно просмотреть все преимущества и недостатки.
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Искусственные елки
Преимущества:
- можно использовать в течение 5 – 10 лет;
- не надо ухаживать;
- хорошо для тех, кто не хочет срубать живую елку.
- их легче перевозить и не нужно думать о подставке.
Недостатки:
- многие виды не подлежат переработке и могут быть изготовлены из невозобновляемых ресурсов;
- не имеют запаха.
Живые елки
Преимущества:
- имеют запах;
- можно переделать и разлагаются сами;
- полезны для выращивания, ведь один гектар елок обеспечивает суточную потребность в кислороде для 18 человек.
Недостатки:
- нужно ухаживать;
- сложнее перевозить и сбыть после праздников;
- впоследствии вянут, а иглы опадают через несколько недель.
Какую же выбрать с точки зрения экологии
Учитывая все за и против, специалисты все же склоняются к живой елке. Однако советуют купить не срезанное дерево, а в горшке. Ведь его можно посадить в саду после праздников или вынести на улицу в горшке, чтобы снова вернуться к следующему Рождеству.