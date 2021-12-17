Ялинка, безсумнівно, є центральним елементом в домі під час Різдва. І справжні, і штучні дерева мають плюси і мінуси. Для одних – це просто особистий вибір, а для інших – зручність, ціна або навколишнє середовище. Щоб зрозуміти, яку ялинку краще купляти, щоб це не шкодило довкіллю, потрібно переглянути всі переваги й недоліки.
Зверніть увагу У Чернівцях пересадили ялинки за допомогою спеціальної техніки
Штучні ялинки
Переваги:
- можна використовувати протягом 5 – 10 років;
- не треба доглядати;
- добре для тих, хто не хоче зрубувати живу ялинку.
- їх легше перевозити й не потрібно думати про підставку.
Недоліки:
- багато видів не підлягають переробці і можуть бути виготовлені з невідновлюваних ресурсів;
- не мають запаху.
Живі ялинки
Переваги:
- мають запах;
- можна переробити й розкладаються самі;
- корисні для вирощення, адже один гектар ялинок забезпечує добову потребу в кисні для 18 осіб.
Недоліки:
- потрібно доглядати;
- складніше перевозити й збути після свят;
- згодом в'януть, а голки опадають через кілька тижнів.
Яку ж обрати з погляду екології
З огляду на всі за і проти, спеціалісти все ж схиляються до живої ялинки. Проте радять купити не зрізане дерево, а в горщику. Адже його можна посадити в саду після свят або винести на вулицю в горщику, щоб знову повернутися до наступного Різдва.