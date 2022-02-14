В Забужье будут собирать пластиковые крышечки на благотворительность

Жители Забужья присоединились к акции по сбору пластика "Кришечки собери – Ребенку Помоги". Так, в поселке установили специальный экоконтейнер.

"Зеленая" инсталляция называется "Сердце ДоброТЫ". Символично, что ее установили накануне Дня святого Валентина, ведь в этот день принято дарить друг другу любовь и заботу.

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Что известно

Инициативу могут поддержать все небезразличные члены общины поселка Забужье Сокальской ОТГ. Экосооружение установили вблизи церкви по согласию администратора храма Святого Архистратига Михаила о. Иосифа Скоробогатого. Реализовать проект удалось при участии Игоря Островского, а также куратора Александра Гоя и координатора Ярины Чичкевич. Примечательно, что средства на покупку контейнера предоставили благотворители, пожелавшие не раскрывать свои личности.

Главная цель – способствовать уменьшению пластиковых отходов, одновременно поддерживая нуждающихся. Так, крышечки будут направлять на переработку, а изъятые средства на благотворительность. Такой проект служит очередным доказательством того, что человеческая доброта готова творить великие дела.