В Запорожье "волшебники" готовят подарки детям погибших военных

В Запорожье благотворители готовят подарки для детей погибших украинских военных. Порадовать малышей планируют ко Дню святого Николая.

К инициативе может присоединиться любой желающий. Для этого достаточно выбрать ребенка, волшебником которого хотите стать, и собрать для него подарок.

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Волшебники Запорожья

Организаторы проекта подготовили список детей, для которых можно стать волшебником. А дальше все просто:

в комментариях каждый выбирает ребенка, для которого хочет стать волшебником,

до 15 декабря нужно собрать подарок для ребенка на сумму примерно 500 гривен (главное условие, чтобы все вещи были новыми),

далее 15 – 18 декабря нужно сконтактировать с администратором проекта, чтобы передать подарок,

также есть возможность приобщиться к инициативе и для тех, кто не имеет возможности лично собрать подарок, но хочет стать волшебником.

Это не боевые потери. Это семьи, не имеющие статуса, не имеющие выплат и к ним иногда такое не очень хорошее отношение. Не каждая семья имеет возможность ребенку на Новый год, на Святого Николая сделать подарок. Потому что отца нет, а у мамочки двое-трое детей, она сама тянет эту семью и для нее это проблема,

– рассказала организатор проекта Елена Ярошенко.

Развозят подарки комитеты бойцов АТО. Если это отдаленные села – просят помощи у военкоматов. Елена Ярошенко отмечает, что это должны быть не тетки в маскарадных костюмах, а именно военные – чтобы дети чувствовали, что собратья помнят отца, что он действительно герой.



Инициатива "Волшебники Запорожья" в 2020 году / Фото Запорожский областной военкомат