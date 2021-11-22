У Запоріжжі "чарівники" готують подарунки дітям загиблих військових

У Запоріжжі благодійники готують подарунки для дітей загиблих українських військових. Порадувати малечу планують до Дня святого Миколая.

До ініціативи може долучитися кожен охочий. Для цього достатньо обрати дитину, чарівником якої бажаєте стати, та зібрати для неї подарунок.

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Чаріники Запоріжжя

Організатори проєкту підготували список дітей, для яких можна стати чарівником. А далі все просто:

у коментарях кожен обирає дитину, для якої хоче стати чарівником,

до 15 грудня потрібно зібрати подарунок для дитини на суму приблизно 500 гривень (головна умова, аби всі речі були новими),

далі 15 – 18 грудня потрібно сконтактувати з адміністратором проєкту, щоб передати подарунок,

також є можливість долучитися до ініціативи й для тих, хто не має можливості особисто зібрати подарунок, але хоче стати чарівником.

Це не бойові втрати. Це родини, які не мають статусу, не мають виплат і до них іноді таке не дуже гарне відношення. Не кожна родина має змогу дитині на Новий рік, на Святого Миколая зробити подарунок. Бо батька немає, а у матусі двоє-троє дітей, вона сама тягне цю родину і для неї це проблема,

– розповіла організаторка проєкту Олена Ярошенко.

Розвозять подарунки комітети бійців АТО. Якщо це віддалені села – просять допомоги у військкоматів. Олена Ярошенко наголошує, що це мають бути не тітки в маскарадних костюмах, а саме військові – щоб діти відчували, що побратими пам'ятають батька, що він справді є героєм.



Ініціатива "Чарівники Запоріжжя" у 2020 році / Фото Запорізький обласний військкомат