Картина олицетворяет семейные ценности. Инициатива была реализована в рамках социального проекта для детского благотворительного фонда "Мама плюс Я".

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Автор работы – художник Алексей Бутенко, занимающийся искусством на протяжении длительного времени. Однако участие в подобном социальном проекте для молодого человека является новым опытом.

Почему это важно

Мурал призван обратить внимание общества на проблему сиротства в нашей стране. Безусловно, именно полная семья дает ребенку возможность получить необходимые знания о мире, почувствовать свою значимость и раскрыть свои таланты.

В центре истории – дети, олицетворяющие общество. Картина получилась очень глубокой. Она распределена на две части: правая рассказывает о том, как складывается жизнь детей с родителями, а левая – без них.

Кроме того, внутри рисунка расположен специальный QR-код. Так, каждый желающий может перейти по ссылке и поддержать благотворительный проект.