Здоровое питание и устойчивое развитие: компания Atlantic Labs запускает фудтех-фонд
Источник:TechCrunch
Компания Atlantic Labs готовится к запуску фонда пищевых технологий. Главная цель – инвестировать в стартапы в области пищевых продуктов, здоровья и устойчивого развития. Проект оценивают в 100 миллионов евро.
Предварительно, FoodLabs сосредоточится на интеллектуальной собственности и масштабируемых цифровых бизнес-моделях для более эффективной и устойчивой пищевой промышленности.
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Учитывая то, что пищевая промышленность вызывает более четверти выбросов парниковых газов во всем мире, подобные инициативы крайне важны.
Наша миссия – создать международную платформу для инноваций и устойчивого развития в пищевой промышленности, объединяя предпринимательство, научные ноу-хау университеты и исследовательские институты, а также основных игроков отрасли,
– отметил основатель Atlantic Food Labs Кристоф Мейр.
Будущие проекты
Компания уже инвестировала в такие стартапы:
- Foodji – цифровое решение для заказа свежей и здоровой пищи с собой;
- Habitual – стартап в области цифрового здравоохранения;
- Kitch – предлагает программное обеспечение для служб доставки;
- Microharvest – платформа, обеспечивающая доступ к экологически чистым питательным веществам и белкам;
- The Plate – платформа для кулинарии;
- Airfarm – цифровая платформа для фермеров.