Авторы метода – ученые Хельсинкского университета и Центра технических исследований Финляндии VTT. Статья об исследовании опубликована в журнале Nature Food.

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Как это удалось

Исследователи генетически изменили нитевидный гриб Trichoderma reesei, чтобы он производил и выделял овальбумин, содержащийся в порошке яичного белка. В ходе эксперимента они:

Изолировали куриный ген, ответственный за выработку яичного альбумина. Интегрировали его в гриб, собрав секретированный белок. Концентрировали и сушили полученный белок в порошок.

Испытания продемонстрировали, что грибной белок обладает многочисленными свойствами, идентичными порошку яичного белка. В частности, зафиксирована способность пениться.

По мнению ученых, производство яичного белка из грибов должно снизить требования к землепользованию почти на 90% и сократить выбросы парниковых газов на 31 – 55%. Кроме того, такой способ требует гораздо меньше энергии, чем сегодня нужно птицефабрикам. Так, использование низкоуглеродистых источников энергии может снизить выбросы CO2 на 72%.