Женщина собрала около 20 тысяч фунтов стерлингов для организации Cancer Research UK, которая занимается изучением рака. В пересчете это более 700 тысяч гривен.

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Смертельно больная благодетельница

О своей тяжелой болезни Ева Лаудер узнала во время празднования дня рождения ее дочери. Но врачи поставили страшный диагноз не сразу – сначала считали, что у женщины может быть рак яичников.

Из-за шока Ева долгое время считала, что "все вокруг не имеет никакого смысла". Но потом занялась сбором средств и получала письма поддержки даже из Канады и Австралии.

Об агрессивной форме рака мочевого пузыря, которая уже не поддается лечению, стало известно лишь впоследствии. Впрочем, женщина не опустила рук и после случайной встречи с другим пациентом занялась благотворительностью.

Сейчас Ева Лаудер профинансировала более 100 пакетов помощи пациентам с раком. Она проводила розыгрыши и вечера лото, а также готовится принять благотворительный бал в ноябре.

Ева стала вдохновительницей

Ева Лаудер проходила две мили в день, помогая Cancer Research UK. Когда это сообщение распространилось среди ее сообщества, сотни людей также подписались на вызов, чем помогли собрать более 13 тысяч фунтов стерлингов.

Она просто вдохновила нас всех,

– сказала ее сестра-близнец Триша Ченовет.