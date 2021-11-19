В Житомире построили котельную будущего: почему это важно для экологии

В Житомире запустили новейшую когенерационную станцию, которая будет работать на отходах деревообрабатывающей промышленности. Комплексное решение такого масштаба в Украине внедряется впервые.

Теперь жители 73 многоквартирных домов будут получать тепло экологическим путем. Проект будет способствовать повышению энергоэффективности и энергоменеджмента города.

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Украина вполне может отказаться от газа, как, например, отказались в городе Каунас, где 95% тепла в квартирах жильцов именно путем таких ТЭЦ,

– говорит Житомирский городской голова Сергей Сухомлин.

Как это будет работать

Известно, что мощность ТЭЦ составит 1,2 мегаватта электрической и 7,1 мегаватта тепловой энергии. Котельная будет использовать альтернативный вид топлива – щепку древесины и другие отходы местной деревообрабатывающей промышленности. Использование биомассы позволит заместить до 6,4 миллиона кубометров природного газа в год.

Эксперты убеждены, что подобные энергоэффективные решения должны стать реальностью во всех городах Украины. "Путем повышения энергоэффективности систем отопления можно снизить негативное влияние на окружающую среду и повысить уровень жизни граждан, – отметил чрезвычайный и полномочный посол Швейцарии в Украине Клод Вильд.

Что еще известно

В настоящее время город ведет переговоры с австрийской компанией по строительству в Житомире еще одной ТЭЦ. В ближайшем будущем должны появиться еще 4 станции. Это обеспечит 70% ухода от газа. В свою очередь, следующий амбициозный проект предполагает строительство ТЭЦ, которая будет работать на RDF. В результате город сможет на 90 – 95% отказаться от газа. "Вот эта цель может объединить не только общину, но и страну", – подытожил Сергей Сухомлин.

Проект реализован при поддержке Государственного Секретариата Швейцарии по экономике (SECO). Стоимость оборудования и выполненных работ по реконструкции котельной – свыше 9 миллионов швейцарских франков. Сотрудничество является вкладом Швейцарии не только в повышение энергоэффективности, но и в зеленый переход и декарбонизацию системы централизованного теплоснабжения Украины.