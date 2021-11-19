Відтепер мешканці 73 багатоквартирних будинків отримуватимуть тепло екологічним шляхом. Проєкт сприятиме підвищенню енергоефективності та енергоменеджменту міста.

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Україна цілком може відмовитися від газу, як, наприклад, відмовилися у місті Каунас, де 95% тепла у квартирах мешканців саме шляхом таких ТЕЦ,

– говорить Житомирський міський голова Сергій Сухомлин.

Як це працюватиме

Відомо, що потужність ТЕЦ становитиме 1,2 мегавата електричної та 7,1 мегавата теплової енергії. Котельня використовуватиме альтернативний вид палива – тріску деревини та інші відходи місцевої деревообробної промисловості. Використання біомаси дозволить замістити до 6,4 мільйона кубометрів природного газу на рік.

Експерти переконані, що такі енергоефективні рішення мають стати реальністю в усіх містах України. "Шляхом підвищення енергоефективності систем опалення можна зменшити негативний вплив на навколишнє середовище та підвищити рівень життя громадян, – зазначив надзвичайний і повноважний посол Швейцарії в Україні Клод Вільд.

Що ще відомо

Наразі місто веде перемовини з австрійською компанією щодо будівництва в Житомирі ще однієї ТЕЦ. У найближчому майбутньому має з'явитися ще 4 станції. Це забезпечать 70% відходу від газу. У свою чергу, наступний амбітний проєкт передбачає будівництво ТЕЦ, яка працюватиме на RDF. В результаті, місто зможе на 90 – 95% відмовитися від газу. "Ось ця мета може об’єднати не тільки громаду, але й країну", – підсумував Сергій Сухомлин.

Довідка: Проєкт реалізований за підтримки Державного секретаріату Швейцарії з економіки (SECO). Вартість обладнання та виконаних робіт щодо реконструкції котельні – понад 9 мільйонів швейцарських франків. Співпраця є внеском Швейцарії не лише у підвищення енергоефективності, а й у зелений перехід та декарбонізацію системи централізованого теплопостачання України.