Глава Житомирской ОГА в своих соцсетях рассказал, что говорится о датской компании, созданной более 100 лет назад, которая является семейным бизнесом уже четвертого поколения владельцев.

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Производство органической одежды

Компания специализируется на производстве органической одежды для стран ЕС и имеет свои представительства на территории Дании, Литвы и Белоруссии.

По словам Бунечко, компания стремится начать на территории Житомирщины производство одежды с использованием мощностей швейных предприятий области. В настоящее время инвестор рассмотрел возможности производственных площадок в Житомире, Черняхове и Малине.

Основной формат сотрудничества, который предусматривает инвестор – это долгосрочный договор с использованием давальческого сырья и максимальным привлечением профессиональных кадров, имеющих соответствующую подготовку,

– рассказал Виталий Бунечко.

Как компания создает органическую одежду

Пряжа, используемая для изготовления одежды, это шерсть породы овец меринос, поставляемая из Аргентины. Изделия компании состоят из 100% органического шерсти, 100% органического хлопка или 95% органического хлопка и 5% эластана.

Публикация Виталия Бунечко:

Сегодня встречался с потенциальным инвестором, который намерен развить новое направление органической смартспециализации Житомирщины!

Датская компания, созданная более 100 лет назад, являющаяся семейным бизнесом уже четвертого поколения владельцев, специализируется на производстве органической одежды для стран ЕС и имеет свои представительства на территории Дании, Литвы и Беларуси.

Большинство людей уже разбираются в том, что такое органическая пища. А вот что же такое органическая одежда? Чтобы предмет одежды можно было назвать органическим, он должен быть изготовлен из натуральных органических материалов, таких как шерсть или хлопок. Существует список критериев, которые необходимо соблюдать при выращивании органического сырья. К примеру, не разрешается использовать пестициды при выращивании хлопка, а при производстве шерсти делается акцент на благополучие и правильное питание овец.

Прежде всего, компания стремится начать на территории нашей области производство непосредственно одежды с использованием мощностей, которые имеются в швейных предприятиях Житомирщины. Ведь по словам датских представителей, сейчас компания растет чуть ли не на 40-45% в год и нуждается в расширении своих возможностей.