"Ни одной слезинки": в британских магазинах появился уникальный лук

Британская компания Waitrose продает "усовершенствованный" лук. Он особенный тем, что не вызывает слез при нарезании. Новый сорт получил название Sunions.

Овощ продают в магазинах Waitrose под слоганом "никакой слезинки". В компании подчеркнули, что селекционеры работали над новым сортом в течение 30 лет.

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Sunions – это продукт скрещивания ряда сортов

Лук, не вызывающий слез, был разработкой специалистов Bayer. Впрочем, сейчас она принадлежит химической компании BASF, выкупившей часть семян и растениеводческого бизнеса. Sunions описывают как продукт, не генетически модифицированный. В Waitrose утверждают, что такого результата удалось добиться после десятилетий скрещивания менее острых сортов лука.

Sunions – лучший выбор для людей с чувствительными глазами, а также для приготовления пищи на кухне с детьми,

– отметили в Waitrose.

Один из клиентов сети Waitrose, Пол Бидвелл, поделился своими впечатлениями о продукте. Мужчина подчеркнул, что этот овощ – один из основных ингредиентов для ряда блюд. "Этот вид сладкий. Поэтому он отлично подходит для разных блюд – салатов, горячего и прочего", – подчеркнул покупатель.

Очки для нарезки лука

Сейчас сорт Sunions – примерно втрое дороже обычного лука. Три штуки такого овоща обойдутся покупателю в 1,50 фунта стерлингов (около 55 гривен).

Похоже, что слезы при нарезании лука действительно не дают покоя британцам. Ведь ранее дочерняя компания Waitrose представила специальные очки с не потеющими линзами. Они стоят 23 фунта стерлингов – это около 900 гривен.