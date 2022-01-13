Овоч продають у магазинах Waitrose під слоганом "жодної сльозинки". У компанії наголосили, що селекціонери працювали над новим сортом упродовж 30 років.

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Sunions​ – це продукт схрещування низки сортів

Цибуля, яка не викликає сліз, була розробкою спеціалістів Bayer. Втім, зараз вона належить хімічній компанії BASF, яка викупила частину насіння та рослинницького бізнесу. Sunions описують як продукт, який не є генетично модифікованим. У Waitrose стверджують, що такого результату вдалося домогтися після десятиліть схрещування менш гострих сортів цибулі.

Sunions – найкращий вибір для людей з чутливими очима, а також для приготування їжі на кухні з дітьми,

– наголосили у Waitrose.

Один із клієнтів мережі Waitrose, Пол Бідвелл, поділився своїми враженнями про продукт. Чоловік наголосив, що цей овоч – один з основних інгредієнтів для низки страв. "Цей вид солодкий. Тому він чудово підходить для різних страв – салатів, гарячого та іншого", – підкреслив покупець.

Зверніть увагу! Наразі сорт Sunions – приблизно втричі дорожчий за звичайну цибулю. Три штуки такого овочу обійдуться покупцю у 1,50 фунта стерлінгів (приблизно 55 гривень).

Окуляри для нарізання цибулі

Схоже, що сльози під час нарізання цибулі справді не дають спокою британцям. Адже раніше дочірня компанія Waitrose представила спеціальні окуляри з лінзами, що не пітніють. Вони коштують 23 фунти стерлінгів – це близько 900 гривень.