Золотоношской больнице передали новое оборудование: средства собрали благотворители

Родильному отделению Золотоношской многопрофильной больницы передали новое оборудование. Оно поможет медикам спасать младенцев.

Отныне в учреждении есть открытая реанимационная система для новорожденных и инфузомат, предназначенный для внутривенного введения препаратов. Медтехнику приобрели на средства благотворителей.

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Чтобы собрать необходимую сумму, в Черкассах провели благотворительное мероприятие "ДитяЧеConcert". Его организовали глава Черкасской облгосадминистрации Александр Скичко совместно с женой Елизаветой и ОО "Сила девушек". Большой концерт, на котором дети со всей области выступали вместе с известными исполнителями, прошел в августе.

Популярные певцы и музыканты объединили свои таланты с нашими детьми с благотворительной целью,

– вспомнил глава ОГА.

Все средства от реализации билетов направили на столь важное оборудование. Теперь оно будет служить во благо младенцев.

По мнению главы области, важно, чтобы люди привыкали заниматься благотворительностью. "Это должно стать нормой, а не исключением. Мы со своей стороны такими мерами задаем этот тренд", – подытожил Скичко.