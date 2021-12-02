Відтепер у закладі є відкрита реанімаційна система для новонароджених та інфузомат, призначений для внутрішньовенного введення препаратів. Медтехніку придбали коштом благодійників.

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Аби зібрати необхідну суму, в Черкасах провели благодійний захід "ДитяЧеConcert". Його організували голова Черкаської облдержадміністрації Олександр Скічко спільно з дружиною Єлизаветою та ГО "Сила дівчат". Великий концерт, на якому діти з усієї області виступали разом із відомими виконавцями, відбувся у серпні.

Популярні співаки й музиканти об'єднали свої таланти з нашими дітлахами з благодійною метою,

– згадав голова ОДА.

Усі кошти від реалізації квитків спрямували на таке важливе обладнання. Відтепер воно служитиме на благо немовлят.

На думку очільника області, важливо, аби люди звикали займатися благодійністю. "Це має стати нормою, а не винятком. Ми зі свого боку такими заходами задаємо цей тренд", – підсумував Скічко.