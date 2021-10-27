Шестикласниця стала ініціатором благодійної акції в Луцьку

У Луцьку школярі гімназії № 4 імені Модеста Левицького долучилися до благодійної акції "З Ласкою в серці". Вони зустрілися з безпритульними тваринками й збирали для них корм і необхідні речі.

Мета акції "З Ласкою в серці" – привернути увагу до проблем безпритульних тварин. Про це розповіла директорка комунального підприємства "Ласка" Оксана Богданюк.

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Наразі на комунальному підприємстві живуть майже 300 тварин. Лише за 9 місяців 2021 року домівку знайшли майже сотня тварин.

Участь дітей в акції

Долучитися до благодійної ініціативи вирішили також місцеві школярі. Ідея челенджу "З Ласкою в серці" належить шестикласниці Жені Кардаш. Вона розповіла: впродовж тижня учні збирали усе, що потрібно тваринам у притулку.

Корм, іграшки, ошийники, мисочки, все, що потрібно собакам. У мене була собачка з вулиці, яка прожила 14 років. Я вважаю, що треба допомагати безпритульним тваринам, за можливості брати їх до себе,

– зазначила Женя.

У межах акції школярі також зустрілися з безпритульними тваринами в луцькій обласній бібліотеці. На зустріч зі школярами Оксана Богданюк привела собак Боні та Грету, які потрапили у притулок два місяці тому.



Зустріч школярів з безпритульними тваринами в Луцьку / Фото Суспільне