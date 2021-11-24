Щоб не купувати зайвого: як правильно ходити в продуктовий магазин

У сучасних супермаркетах величезний вибір продуктів харчування, часто в привабливих та яскравих упаковках. Через це під час покупок може бути важко визначити, які продукти варто придбати, а які краще залишити на полицях.

Про те, як обрати поживні та нешкідливі продукти, створювати розумний список покупок і зробити запаси, щоб рідше відвідувати магазин – читайте в матеріалі.

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Підготовка до походу в магазин

Хоча деякі люди можуть ходити у магазини без списку або навіть без уявлення про те, які страви вони планують приготувати, більшості покупців потрібен план.

Взяти з собою список продуктів або щотижневе меню – хороша ідея, якщо ви легко відволікаєтеся в магазині або не знаєте, з чого почати покупки.

Список можна поділити на підрозділи, це допоможе заощадити час на покупки. Ось приклад, як може виглядати корисний список:

фрукти : яблука, мандарини, грейпфрути, авокадо, апельсини, банани, лимони, ананас;

: яблука, мандарини, грейпфрути, авокадо, апельсини, банани, лимони, ананас; овочі : броколі, спаржа, цибуля, шпинат, перець, кабачки, картопля, морква, цвітна капуста, солодкий перець, зелень, цибуля-порей, гриби;

: броколі, спаржа, цибуля, шпинат, перець, кабачки, картопля, морква, цвітна капуста, солодкий перець, зелень, цибуля-порей, гриби; крупи : рис, гречка, пшоно, вівсянка, червона сочевиця, ячмінь, горох;

: рис, гречка, пшоно, вівсянка, червона сочевиця, ячмінь, горох; білки : яйця, риба, курячі грудки, фарш з індички, тофу;

: яйця, риба, курячі грудки, фарш з індички, тофу; молочні продукти : молоко, йогурт, сир "Фета", "Чеддер";

: молоко, йогурт, сир "Фета", "Чеддер"; приправи : оливки, в'ялені томати, заправка для салату, оливкова та соняшникова олія, соуси;

: оливки, в'ялені томати, заправка для салату, оливкова та соняшникова олія, соуси; напої : бутильована вода, кава, чай;

: бутильована вода, кава, чай; заморожені продукти : креветки, суміш фруктів;

: креветки, суміш фруктів; різне: сухофрукти, темний шоколад.

Замість списку в магазин можна взяти щотижневе меню. У ньому можна перерахувати, які інгредієнти вам потрібні для приготування страв на наступний тиждень. Також можна роздрукувати рецепти, за якими збираєтесь готувати. А потім просто купити потрібні інгредієнти.

Пам'ятайте, що якщо ви звикли їсти в ресторані чи в кафе або замовляти їжу, раптова спроба приготувати всі страви та закуски вдома може закінчитися невдачею. Якщо ви новачок у кулінарії, поставте собі за мету приготувати лише кілька страв протягом першого тижня.



Як скласти список продуктів / Фото Mixsport

Наведіть порядок на кухні та зробіть запаси

Якщо ви не прихильник частих поїздок або походів в продуктові магазини, запасіться продуктами тривалого зберігання. Це може допомогти. Так ви зможете готувати поживні страви та закуски, навіть якщо не вистачає свіжих продуктів.

Та перед тим, як йти до магазину, необхідно зробити інвентаризацію кухонних шаф, комор та холодильника. Розібратися, що у вас є, а що потрібно закупити.

Наприклад, горіхи, борошно, рис, овес, гречку, макарони, оцет, соняшникову олію можна зберігати в коморі або в шафах. Не завадить запастися різноманітними спеціями. Надати навіть простій страві особливого смаку можуть різноманітні соуси, які також можна закупити заздалегідь.

Якщо ви любити випічку, на кухні обов’язково мають бути дріжджі, розпушувач для тіста, харчова сода, мед, желатин, какао-порошок та ванільний цукор.

З овочів вдома можна зберігати картоплю, цибулю, моркву, буряк та часник. Взимку можуть допомогти заморожені фрукти та овочі: вишні, шпинат, журавлина, броколі тощо.

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Не ходіть у магазин голодним

Перебуваючи у супермаркеті, дотримуйтеся свого списку та уникайте покупки продуктів, якщо вам сподобалась упаковка або вразила етикетка.

На жаль, більшість продуктових магазинів не створені для заохочення до здорового харчування. Супермаркети влаштовують розпродажі, встановлюють знижки та виставляють на найкращі місця апетитні, яскраві, але далеко назавжди корисні продукти та готові страви.

Також важливо утримуватися від імпульсивних покупок. Запобігти цьому допоможе ситна їжа перед походом за покупками. Якщо людина йде в магазин голодною, у неї більше шансів купити те, що їй не потрібно.

Перед тим, як купити упакований продукт, варто почитати, що написано на етикетці, а саме які інгредієнти входять до складу. Якщо перші кілька інгредієнтів – це підсолоджувач, рафіновані зерна або високооброблена олія, цей продукт навряд чи можна назвати здоровим.