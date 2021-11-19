На території вінницьких дитсадків та шкіл висадили молоді дерева

​У дитячих садочках та школах Вінниці провели ретельне озеленення територій. Так, цього сезону висадили 204 саджанці молодих дерева.

Майбутні дерева з'явилися у дворах 13 садочків та 7 шкіл. Усі вони належать до Вінницької міської територіальної громади.

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Екоактивісти подарували життя липам, кленам, платанам та робініям. Фахівці зауважують, що ці дерева мають гарну крону та легко адаптуються до нашого клімату. Наразі висота молодих саджанців сягає 3 метрів, а діаметр стовбура – 8 сантиметрів.

Відомо, що у місті провели конкурс "Шкільний зелений простір". Так, перемогу здобули 7 шкіл, які представили свої ідеї облаштування освітнього простору. Учні разом з вчителями висадили 102 саджанці дерев відповідно до власних дизайн-проєктів.