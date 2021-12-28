Троє сестер-школярок з Луцька віддали своє волосся на перуки онкохворим дітям

Троє сестер з Луцька віддали своє волосся на виготовлення перук для онкохворих дітей. ідрізане волосся сестри передали у благодійний фонд "Крила надії".

Про вчинок дівчат школа повідомила у вівторок, 21 грудня. Судячи з опублікованої фотографії, двоє з дівчат зробили собі короткі стрижки-каре.

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Сестрички-благодійниці

Учениці нашої школи Круковська Надія (4-В), Круковська Ольга (6-А) та їхня старша сестричка не просто зробили модні короткі зачіски, а віддали відрізане волосся у благодійний фонд "Крила надії" для виготовлення перук онкохворим дітям,

– мовиться в дописі школи.