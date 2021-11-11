У Туреччині відновили ліс, який повністю вигорів декілька років тому

17 квітня 2017 року районі Фоча (Ізмір, Туреччина) від масштабної пожежі постраждав лісовий масив. Однак його вдалося повністю відновити лише за 4 роки.

Тоді пожежа охопила 98 гектарів лісу. Неймовірно, та вже цьогоріч ліс знову набув зеленого забарвлення!

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У Туреччині відновили ліс, який вигорів 4 роки тому / CNN Türk

Що зробили

Ізмірське регіональне управління лісового господарства розпочало роботу з лісовідновлення у регіоні. Корекційні роботи безпосередньо на місці проводилися за допомогою спеціальної будівельної техніки.

Крім того, працівники лісгоспу посадили близько 160 000 саджанців. Це червона та зелена сосна, кипарис, олеандр та лавр. Майбутніми деревами опікувалося регіональне управління лісового господарства.

Ми дивимося на наші саджанці, ніби на дитину,

– сказав регіональний директор лісового господарства Ізміра Зафера Деріндже.

Сьогодні спалена територія знову зазеленіла, а висота саджанців місяцями сягає 1,5 метра.

Дерева зростають / CNN Türk

Проблема цілої країни

Цього року внаслідок масштабних пожеж у Туреччині було знищено приблизно 160 000 гектарів лісу. Наразі тривають роботи з їхнього відновлення в таких регіонах, як в Анталія, Айдин та Мугла. Очищені ділянки підготували до висадки саджанців дерев та засіюють з висоти.