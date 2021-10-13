В Україні запускають проєкт щодо зменшення впливу забрудненого повітря на здоров’я людей

В Україні стартує проєкт, покликаний зменшити шкідливий вплив забрудненого повітря на життя та здоров'я людей. Ініціативу реалізує громадська організація SaveDnipro у співпраці з польською IT компанією Lichba Djinn EI.

Проєкт, що отримав назву "Підвищення стійкості здоров’я населення України до забруднювачів повітря", впроваджується за Програмою розвитку ООН (ПРООН) через Polish Challenge Fund (Польща) за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Республіки Польща.

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У межах реалізації ініціативи найбільший екологічний чат-бот України SaveEcoBot отримає нову функцію. Вона надаватиме користувачам рекомендації щодо мінімізації впливу на здоров'я та життя, якщо рівень забруднення повітря буде перевищувати допустимі показники.

Для запуску проєкту, що триватиме до 30 червня 2022 року, обрали місто Дрогобич. Так, містяни зможуть першими випробувати нові можливості та оцінити перспективи. Крім того, місто отримає нові станції моніторингу якості повітря SaveEcoSensor.