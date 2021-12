Українська дизайнерка отримала міжнародну нагороду Vegan Fashion Award 2021

Українську дизайнерку Ксенію Шнайдер нагородили міжнародною премією Vegan Fashion Award 2021. Її бренд здобув перемогу у номінації "Найкращий джинсовий стиль".

Нагороду присвоїла організація PETA. Щороку вона відзначає етичні бренди, які працюють з веганськими матеріалами та не шкодять довкіллю.

Що таке PETA People for the Ethical Treatment of Animals (Люди за етичне ставлення до тварин) – організація, яка бореться за права тварин. Заснована 1980 року у США, а сьогодні має чимало представництв – у Великій Британії, Німеччині, Нідерландах, Індії та Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Прихильники ініціативи переконані, що люди не можуть використовувати тварин для їжі, одягу, розваг та будь-яких інших цілей.

"Екофрендлі" дизайн

Бренд KSENIASCHNAIDER отримав відзнаку від німецького підрозділу PETA за апсайкл-джинси. Вони виготовлені з текстильних відходів.

У світі не існує жодної копії цього виробу, оскільки він був індивідуально зібраний вручну з унікального набору вихідних матеріалів,

– йдеться на інстаграм-сторінці бренду.

KSENIASCHNAIDER – це київський денім-бренд, заснований подружжям Ксенією та Антоном Шнайдерами у 2011 році. Спеціалізується на ресайклінгу та реворкінгу. Марка відома своїми оригінальними моделями з вінтажних матеріалів, що придбані на блошиних ринках та у секонд-хендах. Джинсові вироби бренду представлені у понад 70 магазинах світу.

Повний текст публікації Ксенії Шнайдер:

Ми раді повідомити, що KSENIASCHNAIDER здобула нагороду Vegan Fashion Award 2021 у номінації "Кращий джинсовий стиль"

Дякую @peta