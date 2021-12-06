Українська дизайнерка отримала міжнародну нагороду Vegan Fashion Award 2021
Джерело:інстаграм KSENIASCHNAIDER
Українську дизайнерку Ксенію Шнайдер нагородили міжнародною премією Vegan Fashion Award 2021. Її бренд здобув перемогу у номінації "Найкращий джинсовий стиль".
Нагороду присвоїла організація PETA. Щороку вона відзначає етичні бренди, які працюють з веганськими матеріалами та не шкодять довкіллю.
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Що таке PETAPeople for the Ethical Treatment of Animals (Люди за етичне ставлення до тварин) – організація, яка бореться за права тварин. Заснована 1980 року у США, а сьогодні має чимало представництв – у Великій Британії, Німеччині, Нідерландах, Індії та Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Прихильники ініціативи переконані, що люди не можуть використовувати тварин для їжі, одягу, розваг та будь-яких інших цілей.
"Екофрендлі" дизайн
Бренд KSENIASCHNAIDER отримав відзнаку від німецького підрозділу PETA за апсайкл-джинси. Вони виготовлені з текстильних відходів.
У світі не існує жодної копії цього виробу, оскільки він був індивідуально зібраний вручну з унікального набору вихідних матеріалів,
– йдеться на інстаграм-сторінці бренду.
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Повний текст публікації Ксенії Шнайдер:
Ми раді повідомити, що KSENIASCHNAIDER здобула нагороду Vegan Fashion Award 2021 у номінації "Кращий джинсовий стиль"
Дякую @peta